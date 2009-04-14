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Tuğba Özay rap'çi oldu

Tuğba Özay ilk albümü Armoni’yle iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

14 Nisan 2009 03:00

Tuğba Özay ilk albümü Armoni’yle iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Tuğba Özay fotoğrafları - FOTOGALERİ

Albümü 15 Mayısta piyasada olacak olan Özay Üç maymun şarkısının dillerde dolaşacağını söylüyor.' Dinleyicim şarkılarımı dinledikten sonra sahnedeyken başka bir sanatçının şarkısını değil beni şarkımın tekrarını isteyecekler 'diyen Özay, 13 şarkının söz ve bestesine imza attı.

'Yüreğimin Bekareti' adlı şarkıyı senfoni orkestrası eşliğinde seslendiren Özay’ın albümünde babası İlhan Özay’ın da iki eseri var.

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