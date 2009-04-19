Tuğba Özay podyumlara veda ediyor

Manken Tuğba Özay, Denizli'de katıldığı bir defilenin ardından yaptığı açıklamada, mayıs ayında bir albüm çıkaracağını ve 15 yıllık modellik kariyerini sona erdireceğini söyledi.



Denizli'de bir alışveriş merkezinin "Sıradışı Defile" adıyla düzenlediği tanıtıma ünlü mankenler katıldı.



Forum Çamlık Alışveriş Merkezi'nin düzenlediği ilkbahar defilesinde Tuğba Özay, Şebnem Schaffer, Ece Gürsel, Özge Ulusoy ve Gökhan Keser gibi ünlü modeller de yer aldı.



Birçok ünlü markanın yeni ürünlerinin tanıtıldığı defile yoğun ilgi gördü. Mankenleri daha yakından görebilmek ve cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekmek isteyenler, alışveriş merkezinin avlusunda kurulan podyum çevresinde izdihama yol açtı.



Defileden sonrada alandan uzun süre ayrılmayan meraklı izleyiciler, mankenler ve basın mensuplarının zor anlar yaşamalarına neden oldular.



'İkisi birlikte yürümez'



Manken Tuğba Özay, defilenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında bir albüm çıkaracağını, podyum ve sahne yaşamını bir arada yürütmesi mümkün olmadığı için de 15 yıllık modellik kariyerini sona erdireceğini söyledi.



Bundan sonra yeni yetenekler keşfetmek ve onları podyuma hazırlamak istediğini ifade eden Özay, "Mayıs ayında ayrıca, Prens Albert'in Monaco'da evsahipliği yapacağı ve ünlü mankenlerin podyuma çıkacağı UNICEF yararına düzenlenen bir defileye çıkacağım" dedi.



