Tuğba Özay, Nazım Hikmet'in eşi Vera'yı canlandıracak

Şarkıcı ve eski manken Tuğba Özay, geçen gün şoförü ile alışveriş turunda görüntülendi. Çok yakında Nazım Hikmet'in hayatını konu alan Nazımca isimli oyunca Vera'yı canlandıracağını söyledi.

Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre mağaza mağaza dolaşan Özay gazetecilerle kısa süreli sahbet etti. Her şeyin yolunda gittiğini ve çok yakında güzel bir proje ile tiyatro severlerin karşısında olacağını söyleyen Özay “çok yakında Nazım Hikmet'in hayatını konu alan 'Nazımca' isimli oyunda Nazım Hikmet'in son eşi Vera’yı canlandıracağım ve bu seneki hedeflerimden birtanesi Afife Jale den ödül almak olacak” dedi

Özay, ayrıca şunları kaydetti:

“ikinci bir sürprizim ise buradan stüdyoya gidiyorum yeni bir şarkı yazdım besteledim 'İyi ki geldin' diye ama gelen giden kimse yok."