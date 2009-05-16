Tuğba Özay muradına erdi

Ünlü top model Tuğba Özay'ın nikah şahidini Paşa Turizm Şirketleri sahibi Mümtaz Tekel yaparken damadın nikah şahitliğini İtalya'nın ünlü iş adamlarından Fabio Sonega yapmıştı.Düğünde Özay ünlü modacı Raşit Bagzıbağlının Fransız dantelinden gerçek incilerle işlediği senenin moda rengi kırık beyaz bir nikah elbisesi giyerken, damat ise Dolce Gabbana takım elbisesi giydi. Aksesuar olarak gerçek inci küpe ve kolye takan Özay, başında tülle örtülü minik bir şapka ellerine inci işlemeli dantel eldiven taktı.Nikah öncesi evlilik anlaşması imzalayan Özay nikahda Türkçe olarak "evet" dedi. Ardından İtalyanca söyledi. Tören boyunca ikili ve davetliler göz yaşlarını tutamadılar.Özay'ın Türk geneleklerine göre nikah sonrası damadın ayağına basması kahkalara yol açtı. Nikahta çift birbirilerine Bvlgari yüzük taktı. Tuğba ve eşi gelin arabası olarak üstü açık Bentley marka arabayla Bvlgari Otel'deki kutlamaya katıldılar. Nikah törenine Fransız milli takımı kaptanı Patrick Viera ve İnter Milan'ın dünyaca futbolcusu Zlatan İbrahimoviç katıldı.Tugba Özayı'n kuzeni Mümtaz Teker düğün hediyesi olarak Bvlgari marka bilezik takarken, damadın ailesi pırlanta kolye taktı. Çift önümüzdeki günlerde balayı için Maldivler'e gidecek.