Tuğba Özay Deniz Seki'ye şarkı yazdı

Rulet Operasyonu kapsamında tutuklanıp 167 gün cezaevinde kalan Tuğba Özay, uyuşturucu bulundurma ve temin etme iddiasıyla tutuklanan Deniz Seki için şarkı yazdı. Özay, şarkısında Seki’ye “Ah benim kaderdaşım” diye sesleniyor.



Kader mahkumlarına yazdım



Suç işlemek için kurulan bir örgüte yardım etme ve tehdide azmettirme suçlarından tutuklanan, Paşakapısı Cezaevi’nde tam 167 gün geçiren Tuğba Özay, Deniz Seki’ye moral için kolları sıvadı. Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Seki’yi “kader arkadaşı” ilan eden ünlü manken, onun için bir şarkı yazdı. Özay, “Deniz’den ilham alarak bütün kader mahkumları için yazdım” dediği şarkısına “Ah benim kaderdaşım” adını verdi.



İşte o şarkının sözleri



Ah benim kaderdaşım / Ah benim dertli başım/ Ah benim can yoldaşım, arkadaşım, sırdaşım/ Ah benim gözyaşlarım/ Ah benim tutkularım/ Ah benim hatalarım, yanılgılarım/ Son yağan yağmurdu o yüzümdeki ıslaklığım/ Son bakıştaydı yürekteki acılarım/ Son kez demir aldı/ Çocukluğum, gençliğim, içimdeki güçlü kadın/ şimdiki yol çok uzun/ Berrak, beyaz, kızıl biraz/ Zora inat sana inat yargıları kıracağım/ Ayakta kalacağız, kalacaksın, kalacağım.



