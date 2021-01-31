Tuğba Özay'dan tepki çeken sözler: Erkekleri kadın gibi giyinen, makyaj yapan, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz!

Manken Tuğba Özay'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cinsiyetçi paylaşımı sosyal medyada eleştirildi.

Özay Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj vs gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri şu sosyal medya denen platformda kadın gibi giyinip, makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz! Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun!.." ifadesini kullandı.

Özay'ın fotoğraflarının altına, "Kimsenin giyinme tarzı seni ilgilendirmez. Herkes kendi istediği gibi kendi hayatını yaşar. Erkeklerde eğer isterlerse ve kendilerini o kıyafetlerin içinde kendi gibi hissediyorlarsa öyle giyinebilirler, bunu sorgulamak sana düşmez. Kıyafetin cinsiyeti yoktur, makyaj malzemelerini sadece kadınlar kullanır diye bir şey de yoktur.", "İnsanların giyinme tarzları, görüşleri, istekleri sizi veya bir başkasını ilgilendirmez, ilgilendirmemeli de. Gidin hayatınızı yaşayın; fotoğraf çekinin, kahvenizi için, ailenizle vakit geçirin, gülün, eğlenin. Ama asla ama asla başkalarının hayatlarına burnunuzu sokmayın. İnsanlara karışmadan da hayatınızı yaşayabilirsiniz. Bir erkeğin makyaj yapmasının size ne gibi bir zararı olabilir? Makyaj yapan bir erkeğe "kadın gibi" derken hiç mi düşünmüyorsunuz kadın olmayı kötü bir şeymiş gibi yansıttığınızı? Kendinize gelin, kimse kimsenin giydiğine karışamaz. Sevmeyebilirsiniz ama saygı duymalısınız demiyorum farkındaysanız, duyacaksınız. İnsanların özgürlüğünü kısıtladığınız anda kendi özgürlüğünüz sona erer. Etrafınıza bakın ya, bir kere geliyorsunuz Dünya'ya. Onu da başkalarının düşüncelerine ve hayatına karışarak harcamayın." gibi yorumlar yapıldı.