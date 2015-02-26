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Politika

Tuğba Özay, CHP'den aday adayı oldu

Manken Tuğba Özay, İstanbul 1. Bölge'den ön seçim aday adaylığı için başvuruda bulundu

26 Şubat 2015 23:58

Geçtiğimiz hafta salı günü  başlayan ve süresi 1 Mart'a kadar uzatılan başvurularda, bugüne kadar 2 binden  fazla dosya alındı. Aday adaylık için onaylanan resmi başvuru sayısının ise bin 520 olduğu  bildirildi. 
 
Manken Tuğba Özay'ın da İstanbul 1. Bölge'den önseçim aday adaylığı için  başvuru yaptığı belirtildi. 
 
Öte yandan partinin eski genel sekreterlerden Önder Sav ile yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül'ün de yarın aday adaylığı başvurusunda bulunacakları öğrenildi.

 

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