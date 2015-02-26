Tuğba Özay, CHP'den aday adayı oldu

Geçtiğimiz hafta salı günü başlayan ve süresi 1 Mart'a kadar uzatılan başvurularda, bugüne kadar 2 binden fazla dosya alındı. Aday adaylık için onaylanan resmi başvuru sayısının ise bin 520 olduğu bildirildi.



Manken Tuğba Özay'ın da İstanbul 1. Bölge'den önseçim aday adaylığı için başvuru yaptığı belirtildi.



Öte yandan partinin eski genel sekreterlerden Önder Sav ile yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül'ün de yarın aday adaylığı başvurusunda bulunacakları öğrenildi.