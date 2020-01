Tuğba öğretmen, müdür odasını eğitime açtı

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ merkeze bağlı Nadaslık köyünde 2 yıldan beri Okul Müdürlüğü yapan sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, okuldaki makam odasından depoya kadar her tarafı öğrencilerin eğitimine açtı. Harmankaya makam odasında sadece bilgisayarı kullanırken, odasının bir köşesini kitaplık, bir köşesini satranç ve oyun alanı yaptı, masasını da öğrencilerin çalışma alanına çevirdi.

6 öğretmen, 55 öğrencisi bulunan 5 derslikli Nadaslık İlkokulu, 2 yıl önce İzmir\'den Muş\'a atanan Tuğba Harmankaya sayesinde büyük değişim yaşıyor. Görev başladığı ilk günden itibaren okuldan sonra köy halkı ile kaynaşmayı ve dayanışmayı sağlayan 32 yaşındaki Harmankaya, muhtardan, imama, çobandan, veliye kadar herkesle görüşüp fikir alışverişinde bulunuyor. Yaptığı çalışmalarla kısa sürede okul müdürü olan Harmankaya yılın sadece 1 ayını memleketinde geçiriyor. Bekar olan Tuğba Harmankaya, köyde herkesten büyük destek gördüğünü belirtti. Okulda yapılacak en küçük bir değişiklikte bile öğrencilerin fikrini alan Harmankaya, okulun kapılarından duvarlarına kadar her tarafı bayraklarla donatmış. Üniversiteden mezun olduğunda öğretim görevlilerinin kendilerine, \"Ülkenin her yeri bizim vatan toprağımızdır. Bayrağın dalgalandığı her yerde gidip çalışabilirsiniz\" dediklerini hatırlatan Tuğba Harmankaya, \"İlk atamam Şırnak Beytüşşebap daha sonra Bursa Gemlik ve şimdi burası. Ülkemin bayrağının dalgalandığı her yerde onur ve gururla çalışırım. Daha önce görev aldığım yerlerdeki insanlarla bağımı koparmadım. Çok güzel dostluklar kurdum. Öğrencilerimin ise hiçbirini unutmadım hepsini tek tek isimleri ile hatırlıyorum\" diye konuştu

Teneffüs ya da okul çıkışında müdür odasında kitap okuduklarını bazen de oyun oynadıklarını söyleyen öğrenciler ise, \"Okulumuzda çok mutluyuz. Bazen eve zorla gidiyoruz\" dediler.

Köy Muhtarı Mehmet Şirin Yılmaz, Tuğba öğretmenin köy okuluna atanması ile eğitim de olduğu gibi fiziki değişiminde yaşandığını ifade ederek, \"Köy halkı ile kurduğu diyalogla adeta bizleri bütünleştirdi\" dedi.

Tuğba Harmankaya, öğretmenler gününde aldığı hediyeleri okulda görev yapan öğretmenlere dağıtarak günlerini kutladı.



