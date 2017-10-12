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'Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Sulh Ceza Mahkemesi tarafından il merkezli 'Tuğba Kuruyemiş'e kayyum atandı

12 Ekim 2017 18:00

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Sulh Ceza Mahkemesi tarafından il merkezli \'Tuğba Kuruyemiş\'e kayyum atandı.
Aydın\'da 1980\'de kurulan ve ülke genelinde 63 mağazası bulunan \'Tuğba Kuruyemiş Şekerleme Gıda Meşrubat İnşaat Turizm Yerli Ürünleri İmalat Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi\'nin sahipleri, geçen yıl FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla tutuklandı. Şirketin kurucusu Ahmet Tonkul ve oğlu Fatih Tonkul, 3 ay 7 gün tutuklu kaldıktan sonra geçen Kasım ayında tahliye edildi. Ancak, Tonkul Ailesi\'nin şirketlerinden Tuğba Kuruyemiş\'e, yürütülen soruşturma kapsamında kayyum ataması istemi gündeme geldi. Savcılığın istemini değerlendiren Aydın Sulh Ceza Hakimliği, Tuğba Kuruyemiş\'e kayyum atadı. Kayyum ataması kararı ile birlikte şirketin yönetimi TMSF\'ye geçti.

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