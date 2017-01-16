Tuğba, kardeşi için kampanya başlattı; Savunma Bakanı kadın öğrenci kısıtlamasından geri döndü

Harp okullarına kadın öğrenci alımı iptal olunca internette kampanya başlatan 21 yaşındaki Tuğba Cerav’ın girişimi başarılı oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Kamuoyunda hassasiyet oluştu. Talep olursa kadın adaylar bu okullara (Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları) öğrenci olarak alınacak” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanan Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları’nda öğrenci alım şartları değişti. ÖSYM’nin yayımladığı 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) kılavuzunda, kadın adayların bu yıl sadece Kara Harp Okulu’na başvuruda bulunabilecekleri duyuruldu. Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde ise sadece erkek adayların başvurusunun kabul edileceği, Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek yüksekokullarına da kadın adayların başvuramayacağı belirtildi. Konunun kamuoyuna yansımasının ardından, Tuğba Cerav, Hava Harp Okulu sınavına hazırlanan kız kardeşi için internette change.org sitesinde kampanya başlattı. Kısa sürede imza sayısı 30 bini aştı. Konu Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka tarafından da TBMM gündemine taşındı.

Bakan Işık: "Talep var" dediler

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kamuoyundaki bu hassasiyetin anımsatılması üzerine Meclis’te şu değerlendirmelerde bulundu: “İhtiyaç olmadığı gerekçesiyle böyle bir sınırlama getirilmişti ama kamuoyunda bir hassasiyet oluştu. Sonra talep de gelince ben de arkadaşlara söyledim, ‘İhtiyacımız varsa talep de varsa alalım’ diye. Arkadaşlar da ‘talep var’ dediler. Deniz ve Hava Kuvvetleri’yle, astsubay meslek okullarına da talep olması durumunda kadın adayların alımı yapılacak. Ayrıca ben kadın subaylarla çalışmaktan çok memnunum. Bakanlıkta da birlikte çalışıyoruz. Protokol görevlerinde çalışıyorlar. Aslında bizim dönemimizde kadınlar sosyal hayata ve iş gücüne daha çok katıldılar. Ama bize yönelik niyeyse farklı bir algı var. Kadın subaylar elbette olmalı, bu karar sadece ihtiyaçtan kaynaklanmıştı.”

Rol model oldu

İnternette change.org’da ‘Hava Harp Okulu’na Kız Öğrenci Alınmama Kararı İptal Edilsin’ başlığıyla devam eden imza kampanyasına bugüne kadar 31 bin kişi destek verdi. Kampanya yüzü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk kadın filo komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay’ın fotoğrafı kullanılıyor. Tuğba Cerav bunun sebebini, “TSK’nın ilk kadın filo komutanı Özatay istendiğinde neler başarabileceğimizi gösteren örnek bir isim” diye açıklıyor. İmzalar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek. Kampanya metninde “‘ÖSYS Kılavuzu’nda geçen metin: Hava Harp Okuluna sadece erkek adaylar alınacaktır. Bu nedenle kadın adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.’ Böyle bir şeye kim nasıl karar verebilir bilmiyorum ama bu memlekette kadın olarak gördüğümüz muamelelerin bu kadar ileri gitmesine lütfen izin vermeyelim, idealleri olan kız çocukları için kampanyayı imzalamanızı sizden rica ediyorum” ifadeleri yer alıyor.

Kampanya açmıştı

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberine göre, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksekokullarının bu yıl kadın öğrenci almayacak olması üzerine 21 yaşındaki Tuğba Cerav, Change.org’da ‘Hava Harp Okulu’na Kız Öğrenci Alınmama Kararı İptal Edilsin’ başlığıyla imza kampanyası başlattı. Kısa sürede 31 bin kişi kampanyaya destek verdi. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Cerav, Hürriyet’e, kampanyayı 17 yaşındaki kız kardeşi Nisanur için başlattığını anlattı ve şunları söyledi: “Ankara Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi’nde okuyan kız kardeşim Nisanur üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Uzun zamandır pilot olma hayali vardı ve bir yıldır sıkı tempoyla çalışıyordu. Hava Harp Okulu’na girmek istiyor. 3 Ocak’ta yayınlanan ÖSYM kılavuzuna göre Hava Harp Okulları’na yalnızca erkek öğrenci alınacağını öğrenince hepimiz büyük üzüntü duyduk. BİMER’e derhal dilekçelerimizi yazdık. Daha geniş kitlelere ulaşması için aklıma change.org geldi. Kampanyalarına her zaman destek vermeye çalışırım. ‘Sıra bizde’ diye düşündük. Birkaç günde binlerce imza toplandı. Nisa gibi hayalleri olan çok sayıda mağdur insanın olduğunu gördük. Kardeşimin hâlâ bir yılı var üniversite sınavına. Ancak bu yıl sınava girecek olan insanlar var. Düşünün, martta sınav var; ocakta kılavuz açıklanıyor ve hayalinizin gerçekleşemeyeceğini öğreniyorsunuz... Aldığımız destek bizi mutlu etti. Sadece askeri okullarda değil her alanda eğitici ve iyileştirici gücün kadının elinde olduğuna inanıyorum.”