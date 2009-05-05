Tuğba Ekinci'ye Nazan Öncel desteği

Yeni albümünü Nazan Öncel'den tam destek alarak hazırlayan Tuğba Ekinci, Öncel ile tanışana kadar iyi şarkı bulmak konusunda umutsuz olduğunu söyledi. Ekinci'yi, Öncel'in şu sözleri teşvik etmiş: Bana güven. Biz yaralıya pansuman yapmayız, ölüyü diriltiriz. Biz bugüne kadar ne ölüler dirilttik!..
Tuğba Ekinci fotoğrafları - FOTOGALERİ
İkinci albümü 'Kondom'un ardından sessizliğe bürünen Tuğba Ekinci yeni albüm için hazırlıklara başladı.
Nazan Öncel'in prodüktörlüğünü yapacağı albüm için çok heyecanlı olduğunu belirten Ekinci, ünlü sanatçıdan randevu alarak evine gittiğini ve onu birlikte çalışmaya ikna ettiğini söyledi. Nazan Öncel ile nasıl bir araya geldiniz?
Hayran olduğum biriydi. Tanışmayı, yakından görmeyi çok istiyordum. Kendisi büyük bir diva. Diğer isimler, estetikleri ve özel hayatlarıyla anılırken Nazan Hanım sadece işleriyle gündeme gelmiş bir isim. Bence onun tarzında biri de yok piyasada. Nasıl biri olduğunu çok merak ediyordum. Menajerinden randevu aldım. O da beni Nazan Hanım'ın evine götürdü... Nasıl karşıladı sizi?
Öncelikle, benimle birlikteyken bana olan sempatisini görmek beni şaşırttı. Seyrettiği insanı sevmeyebilirdi. Kendisine, "Acaba bu meslekte ne kadar şansım var?" diye sordum. Şarkı almaya gitmiştim ama bir anda şarkıyı unutup bunlardan konuşmaya başladık. Çünkü beni tanısın istedim. 'Acaba beni sevecek mi?' diye düşündüm. O ise beni zeki bulduğunu ve bu meslekte kalıcı olduğumu söyledi. "Son çalışman 'Kondom' da dahil; tarzını çok farklı buluyorum. Hem televizyonda çok başarılısın hem de şarkıların herkes tarafından duyuluyor. Yaptığın albümler köşeye atılmıyor. Bu azmini kaybetme!" dedi. En beğendiği şarkınızın hangisi olduğunu söyledi mi peki?
Evet, en başarılı şarkımın 'O Şimdi Asker' olduğunu söyledi. Ben de bunun farkındayım. Bu çok önemli bir şans. Ancak daha sonraki şarkılarda çok zorladı beni... O, öyle bir şarkı ki, onun altında kalmayacak şarkı yok. Nazan Hanım, "Böyle durumlar artı olduğu gibi insan hayatında birçok eksiye de yol açabiliyor. Yerine bir şey koyamıyorsun. Bana bırak. Ben bu işin üstesinden geleceğim. Biz yaralıya pansuman yapmayız, ölüyü diriltiriz. Biz ne ölüler dirilttik" dedi. Tamamen teslim oldum Nazan Öncel'i çalışmaya nasıl ikna ettiniz?
Benimle ilgili güzel duyguları vardı. Yaptığım işlerin dikkat çektiğinden ancak her şeyin zamanla olacağından bahsetti. "Sizin şarkınız çok güzel ama yanına koyacak şarkı yok. Eğer zamanınız varsa, albümün prodüktörlüğünü yapar mısınız?" diye sordum. Kimseye daha önce vermediğim şarkılarını yapabileceğimizi söyledi. El sıkıştık ve çalışmalara başladık. Nazan Öncel size özel şarkı mı yazdı, yoksa önceden yazdığı şarkılardan mı verdi?
Şimdiye kadar yazdığı sıfır şarkıların bana uygun olanlarını dinletti. Tamamen kendisine teslim oldum. O karar verdi. Neden sizinle çalışmayı kabul etti?
Yorumculuğumu beğendiğini de söyledi. Belki benimle ilgili bir planı olmuş olabilir. "Sen biraz fazla yeteneklisin. Çok düzgün konuşuyorsun. Seninle yan yana olmak beni de rahatlattı. O yüzden çalışabiliriz" dediğinde çok mutlu oldum. Herkes kendini ispatlama dönemlerinde benim gibiydi. Her şeyi bildiklerini zannediyorlardı... Yapımcılar arasında da 'bu kızı nasıl zaptedeceğiz' korkusu var. Eğer karşımdaki insanlar sakin olursa, bu dengeyi kurabiliyoruz.