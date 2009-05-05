Tuğba Ekinci'ye Nazan Öncel desteği

Tuğba Ekinci fotoğrafları - FOTOGALERİ

Tamamen teslim oldum

Nazan Öncel'in prodüktörlüğünü yapacağı albüm için çok heyecanlı olduğunu belirten Ekinci, ünlü sanatçıdan randevu alarak evine gittiğini ve onu birlikte çalışmaya ikna ettiğini söyledi.Hayran olduğum biriydi. Tanışmayı, yakından görmeyi çok istiyordum. Kendisi büyük bir diva. Diğer isimler, estetikleri ve özel hayatlarıyla anılırken Nazan Hanım sadece işleriyle gündeme gelmiş bir isim. Bence onun tarzında biri de yok piyasada. Nasıl biri olduğunu çok merak ediyordum. Menajerinden randevu aldım. O da beni Nazan Hanım'ın evine götürdü...Öncelikle, benimle birlikteyken bana olan sempatisini görmek beni şaşırttı. Seyrettiği insanı sevmeyebilirdi. Kendisine, "Acaba bu meslekte ne kadar şansım var?" diye sordum. Şarkı almaya gitmiştim ama bir anda şarkıyı unutup bunlardan konuşmaya başladık. Çünkü beni tanısın istedim. 'Acaba beni sevecek mi?' diye düşündüm. O ise beni zeki bulduğunu ve bu meslekte kalıcı olduğumu söyledi. "Son çalışman 'Kondom' da dahil; tarzını çok farklı buluyorum. Hem televizyonda çok başarılısın hem de şarkıların herkes tarafından duyuluyor. Yaptığın albümler köşeye atılmıyor. Bu azmini kaybetme!" dedi.Evet, en başarılı şarkımın 'O Şimdi Asker' olduğunu söyledi. Ben de bunun farkındayım. Bu çok önemli bir şans. Ancak daha sonraki şarkılarda çok zorladı beni... O, öyle bir şarkı ki, onun altında kalmayacak şarkı yok. Nazan Hanım, "Böyle durumlar artı olduğu gibi insan hayatında birçok eksiye de yol açabiliyor. Yerine bir şey koyamıyorsun. Bana bırak. Ben bu işin üstesinden geleceğim. Biz yaralıya pansuman yapmayız, ölüyü diriltiriz. Biz ne ölüler dirilttik" dedi.Benimle ilgili güzel duyguları vardı. Yaptığım işlerin dikkat çektiğinden ancak her şeyin zamanla olacağından bahsetti. "Sizin şarkınız çok güzel ama yanına koyacak şarkı yok. Eğer zamanınız varsa, albümün prodüktörlüğünü yapar mısınız?" diye sordum. Kimseye daha önce vermediğim şarkılarını yapabileceğimizi söyledi. El sıkıştık ve çalışmalara başladık.Şimdiye kadar yazdığı sıfır şarkıların bana uygun olanlarını dinletti. Tamamen kendisine teslim oldum. O karar verdi.Yorumculuğumu beğendiğini de söyledi. Belki benimle ilgili bir planı olmuş olabilir. "Sen biraz fazla yeteneklisin. Çok düzgün konuşuyorsun. Seninle yan yana olmak beni de rahatlattı. O yüzden çalışabiliriz" dediğinde çok mutlu oldum. Herkes kendini ispatlama dönemlerinde benim gibiydi. Her şeyi bildiklerini zannediyorlardı... Yapımcılar arasında da 'bu kızı nasıl zaptedeceğiz' korkusu var. Eğer karşımdaki insanlar sakin olursa, bu dengeyi kurabiliyoruz.