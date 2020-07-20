Tuğba Ekinci, Erdoğan'ın Ayasofya fotoğrafını paylaştı: Ananızdan Netflix’le mi doğdunuz, canı öyle uygun görmüş ne olmuş

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya ziyaretinden bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Ekinci fotoğrafın altına, "Bir Netflix kadar değeri yokmuş gibi davranmanız çok ayıp, ananızdan Netflix’le mi doğdunuz? Canı öyle uygun görmüş ne olmuş. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na saygılı olun. Adam olun, nankör olmayın. Siz de Cumhurbaşkanı olabilseydiniz siz neler yapardınız? İyi düşünün! Ben iyi ki olmamışım. Nankörlerin nasılsınızı her dakika duyardınız" açıklamasını yazdı.

Ekinci'nin açıklamaları Twitter'da Trend Topic listesinin ilk sırasında yer aldı.