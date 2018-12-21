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Tuğba Ekinci: Acun'u fazla tanımam ama mükemmel bir baba

"Acun medyaya iş başvurusunda mı bulunacaksın?"

21 Aralık 2018 16:23

Şarkıcı Sıla'ya şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural'ı savunmasıyla olay olan Tuğba Ekinci, geçen günlerde boşanan Acun Ilıcalı’yı övdü. 

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'dan olan kızları Melisa ile fotoğraflarını paylaşan Tuğba Ekinci, altına da "Kendisini fazla tanımam fakat mükemmel baba. Örnek olsun Türk erkeklerine sizce nasıl?" yorumunu yazdı.

Şarkıcının Acun paylaşımının altına "Şeyma çok kızacak, "Acun'un bundan haberi var mı?, "Acun medyaya iş başvurusunda mı bulunacaksın?" gibi yorumlar yapıldı.

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