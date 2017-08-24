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Kültür-Sanat

Tuğba Coşkun Sinop'taki arkeolojik kazıya katıldı

"Çok önemli bir mozaik taban bulduk. Buluntular çok kıymetli"

24 Ağustos 2017 12:13

Sinop’taki Balatlar Kilisesi’nde bir süredir devam eden arkeolojik kazı çalışmalarına Tuğba Coşkun da katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Hacettepe Üniversitesi’nin Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü’nden mezun olan Tuğba Coşkun, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Batı ve Çağdaş Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans eğitimi alıyor. Bitirme tezini teslim etmeye hazırlanan ve “Doktora da yapacağım” diyen Coşkun, geçtiğimiz günlerde önemli bir kazı çalışmasına katıldı.

"Buluntular çok kıymetli"

Balatlar Kilisesi’ndeki kazıda çalışan ekibe destek veren Tuğba Coşkun, Bizans dönemine ait çok önemli mozaiklere ulaşıldığını belirterek şöyle konuştu:

“Şu anda kazıda 20 kişiyiz. Bu, okuldan hocam Prof. Gülgün Köroğlu’nun kazısı. Her yıl kazıya geliyorum, bu seferki kısa süreli bir ziyaret oldu. Çok önemli bir mozaik taban bulduk. Buluntular çok kıymetli.”  

Kilisedeki tarihi eserlere grafitilerle zarar verildiğini söyleyen Tuğba Coşkun, “Bu beni çok üzdü” dedi.

Tuğba Coşkun, kazı çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.

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Tuğba Coşkunhaberarkeolojik kazıSinop

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