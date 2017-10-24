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Kültür-Sanat

Tuğba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festival jürisine seçilen ilk Türk oldu

Büyüküstün, festival için Los Angeles'a gitti

24 Ekim 2017 19:51

Oyuncu Tuba Büyüküstün 25 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Los Angeles'ta düzenlenecek olan Uluslararası Asya Film Festivali'nin jürisinde yer alacak. Büyüküstün bu festivalde jüri üyeliği yapan ilk Türk olacak.

Tuba Büyüküstün yarın başlayacak ve ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali'nde jüriye seçildi. Hürriyet'te yer alan habere göre 2014 yılında Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday olan ilk Türk oyuncu unvanını sahip Büyüküstün yine bir ilke imza atacak. 

Aynı zamanda UNICEF İyi Niyet Elçisi olan 35 yaşındaki Büyüküstün'ün katılacağı festival 2 Kasım'a kadar devam edecek. Büyüküstün festival için geçen günlerde Los Angeles'a gitti. 

Festivalin jürisinde yer alan diğer isimler ise şöyle: Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran, Caylee So, Nathan Wang ve Nancy Wang Yuen.

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