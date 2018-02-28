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Yaşam

Tugay komutanlığı binasında yangın

Dumandan etkilenenler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

28 Şubat 2018 00:59

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sürdürürken, çevreye yayılan dumandan etkilenenler devlet hastanesine kaldırıldı. 

Refik Başkaya Cadesindekı 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı binasında  bugün saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatı katını sardı. Metrelerce yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan da fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri geniş bir alana yayılan yangın söndürmek için çalaşımlarını sürdürürken, bu sırada dumandan etiklenenler ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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