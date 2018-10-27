Tugay Çapun: İYİ Parti'nin en kolay alacağı ilçelerden birisi Bahçelievler olacak

İSTANBUL, (DHA) – BAHÇELİEVLER Belediye Başkanlığı için İYİ Parti’den aday adayı olan Tugay Çapun, “Ben burada mucizeyi gerçekleştirir, olmaz denileni yaparım. İYİ Parti’nin belki de en kolay alacağı ilçelerden birisi Bahçelievler olacak. İYİ Parti’nin oylarını çok çok yukarılara taşıyacağıma inanıyorum” dedi.

İYİ Parti’den Bahçelievler Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yapan Tugay Çapun, ilçe genelinde yaşanan sıkıntılar ve getireceği proje ve çözüm önerileriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İlçede 20 yıldır diş hekimliği yapan Çapun, Bahçelievler halkının sağlığına hizmet ettiğini ve ilçeyi yakından tanıdığını söyledi. Sanatla çok yakından ilgilenen Tugay Çapun, 30 yıldır ikamet ettiği Bahçelievler ile ilgili çok fazla şikayet ve serzenişlere şahit olduğunu dile getirdi. Çapun, “Bizim Bahçelievler halkı, sanat anlamında burada hiçbir şey bulamıyorlar. Burada sanat arayan insanlar Bakırköy’e, Taksim’e koşuyorlar. İnsanlara daha fazla şey vermemiz lazım. Sadece birkaç sosyal yardımla siyasi anlamda ayakta durmak bence doğru değil. İnsanları mutlu etmek lazım” diye konuştu.

“İYİ PARTİ’NİN OYLARINI ÇOK ÇOK YUKARILARA TAŞIYACAĞIM”

Tugay Çapun, aday gösterilmesi durumunda gerçekleşmesini düşündüğü tablo hakkında “Ben burada mucizeyi gerçekleştirir, olmaz denileni yaparım. İYİ Parti’nin belki de en kolay alacağı ilçelerden birisi Bahçelievler olacak. Benim aday adaylığı sürecimden sonra buna olan inancım anormal arttı. Zaten siz seviliyorsanız, sizinle birlikte yürüyecek insanlar karşılıksız yürümek istiyorlar. Ben İYİ Parti’nin oylarını çok çok yukarılara taşıyacağıma inanıyorum. Vatandaş bu aynayı tutmuşsa, bize yürümek değil koşmak düşer” dedi.

“ESNAF BELEDİYE BAŞKANINI HİÇ GÖRMEMİŞ”

“Bahçelievler’i dünya standartlarında, en azından İstanbul’un en üst seviye ilçelerinden biri haline getirmek gerekiyor” diyen Çapun, “Bunlarla ilgili çok fazla eksiklik gördüm. 2-3 dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşımızı esnaf 12 yıldır hiç görmemiş. Bu çok korkunç bir şey. Yöneten adamın halkın içinde olması, ona çok kolay ulaşılabilmesi lazım. Bunu seçildiği günden itibaren her gün yapması lazım. Bu görevi aldık ‘tamam’ demememiz lazım. Onların ayaklarına gitmek gerekir, onları pişman etmemek gerekir. İnsani bir boyutu da var yani. Ben bütün bu eksikleri gördükten sonra, ‘Kardeşim ben bu işi daha iyi yaparım’ dedim. Bu işi çok iyi yapacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“BİR YERDE SANATI GELİŞTİRİRSENİZ, ORADA EKONOMİYİ DE GELİŞTİRİRSİNİZ”

Geçtiğimiz Pazartesi günü aday adaylığı başvurusunu yaptığını dile getiren Çapun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bahçelievler halkının sorunlarını çok iyi biliyorum. Ben sanatsal anlamda Bahçelievler’de çok büyük bir boşluk olduğunu görüyorum. Bir yerde sanatı geliştirirseniz, orada ekonomiyi de geliştirirsiniz. Yani oraya olan ilgi, oraya olan saygı artar. ‘Ekonominin sanatla ne alakası var’ diyebilirsiniz ama sanat olduğunu zaman tanınırlık artar, saygınlık artar, oradaki değer artar, istihdam artar. Dolayısıyla ekonomiye de katkı sunar. Ben ilk olarak sanatsal farklılığımı ortaya koymak istiyorum. Zaten adaylığımı da birçok ünlü sanatçının yakından bildiği, Alev Ebüzziya’nın sergisinde; Sayın Prof. Dr. Hüsamettin Koçan hocamın kurmuş olduğu o dağın başında hayat verdiği müzede yaptım. Buradaki hassasiyetimi de gösteriyor bu.”

“BEN HERKESİN BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM “

Kendisinin bir diş hekimi olduğunu hatırlatan ve bu konuda da ilçede sıkıntılar yaşandığını dile getiren Çapun, konuşmasına şöyle devam etti:

“Belediye olarak ben annelerin, çocukların ciddi anlamla diş tedavisi sorunları var. Bunu Sağlık Bakanlığı da çözemiyor. Anneler, çocukları için klinik arıyorlar ve buna bakan çok az sayıda hekim var. Yapanların da yüksek tedavi ücretleri var. Ben belediye başkanı olarak annelerin, bu çocuklarının dişsel sorunlarından kurtarmak için Bahçelievler’de bir çocuk ağız diş sağlığı merkezini, belediye hizmeti olarak vermek istiyorum. Ben herkesin başkanı olmak istiyorum. Ben zaten herkesle yakın ilişkiler kurmuş birisiyim. Bana herkes ‘Benim başkanım’ diyebilir. Dolayısıyla ben burada o birliği, beraberliği, bütünlüğü oluşturabilirim. Eğer yönetimsel olarak birlikteliği sağlarsanız, herkese bu mutluluk yansır.”

“SÜREKLİ OLUMLU MESAJLAR ALIYORUM”

Aday adaylığı süreci sonrası kendisine ulaşan destek mesajları hakkında da bilgi veren Çapun, çok güzel mesajlarla güç aldığını söyledi. Çapun, “Ben aday adaylığımı açıkladığımdan bu yana, ‘Çok mutlu oldum, doğru aday sizsiniz’ diyen yüzlerce mesaj aldım. Örneğin ‘Sizden başkan olur mu, sizden politikacı olur mu bilmem; partiniz iyi mi kötü mü bilmem ama sizden Türk’e, Kürt’e, Çerkez’e, zengine ve fakire iyi bir ağabey olur, iyi bir baba olur, yoldaş olur, yolun açık olsun’ diye bir mesaj aldım. Bu en önemli mesajdı. Başkan olmaktan da aday olmaktan da en önemlisi buydu. Eski meslektaşlarımdan da bir sürü mesaj var” diye konuştu.