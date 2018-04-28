Tüfenkci: Operasyonları bozanları mı, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'da gerçekleşecek erken seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Orada oyunlar bozan bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz, yoksa oyunlar kuran bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz? Buna hep beraber karar vereceğiz. Operasyonları bozan bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, yoksa operasyonlarla, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz?” ifadelerini kullandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Anadolu Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışta, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, DEAŞ veya onların uzantıları tarafından bu coğrafyadaki medeniyetin değerlerinin tahrip edildiğini, yakıldığını, yıkıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bunlara seyirci kalanlar onları maşa olarak kullananlar, hep bu medeniyetin çocuklarına karşı operasyon düzenliyorlar. Bu operasyonu da bozan gerçekten operasyon oyunlarını bozan bir liderimiz, bir cumhurbaşkanımız var. Kudüs üzerinden oynanan oyunlar karşısında bu ümmetin, milletin, insanlığın vicdanını harekete geçiren bir cumhurbaşkanımız var. İnandığını söylemekten çekinmeyen bir cumhurbaşkanımız var. Bu anlamıyla da etrafımızda ve ümmet üzerinde oyunları bozan bir cumhurbaşkanımız var. İşte 24 Haziran'da da biz bir seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Orada oyunlar bozan bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz, yoksa oyunlar kuran bir cumhurbaşkanını mı seçeceğiz? Buna hep beraber karar vereceğiz. Operasyonları bozan bir cumhurbaşkanı mı seçeceğiz, yoksa operasyonlarla, oyunlarla cumhurbaşkanlığına aday olmaya çalışanları mı seçeceğiz? Bunu hep beraber 24 Haziran'da karar vereceğiz. Esasında 24 Haziran ülkemiz için olduğu kadar dünya için de ve ümmet için de bir milat."



Bakan Yılmaz: Herkes evladına baksın



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ise, milli gelirden eğitime ayrılan payı 2,9'dan Ak Parti iktidarında 6.2'nin üzerine çıkardıklarını belirterek, "Eğitimin amacı, kendini ifade etmek. Evlatlarımız şimdi bizden çok daha kendini ifade ediyor. Biz büyüklerimizin yanında ne konuşabilirdik, ne de kendimizi ifade edebilirdik. Herkes evladına baksın. Evlatlarımız bizden çok daha iyi ifade edebiliyor mu, ediyor. İşte bu eğitimin iyiliğindendir. Eğitimin amacı işte özgüven kazandırmak. Evlatlarımızın özgüveni bizden daha fazla mı, evet, öyle" şeklinde konuştu.



Kalın: Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ise Kitap Fuarı'nın temasının Kudüs olarak seçilmesini memnun kaldığını kaydederek, "Bugünlerde malum Kudüs meselesi sadece bölgesel bir mesele değil, aynı zamanda küresel bir konu olarak önümüzde duruyor. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir.' Kudüs bir toprak meselesi değildir. Kudüs, sadece bir etnik gurubun melesi değildir. Kudüs, bir adalet meselesidir. Kudüs bir vicdan meselesidir. Kudüs ile kitabı bir araya getiren Malatyalıları tebrik ediyorum. Herhalde Anadolu topraklarında bu 2 kutsal kitabın ve Kudüs'ün bir araya getirilmesi, ancak böyle bir güzel taçlandırılabilirdir. Okumak yeryüzündeki hayatımızı varlığımızı anlamlandırabileceğimiz en önemli şeylerin başında gelir. Okumayan insan eksiktir" diye konuştu.

Bakanlar 'İmam Hatipler Sempozyumu'na katıldı



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği 'Gençlerin Güncel Meseleleri' konulu Uluslararası İmam Hatipler sempozyumuna katıldı.



Kentteki bir otelde düzenlenen sempozyumda, Bakanlar Tüfenkci ile Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ali Kaban ile STK temsilcileri ve öğrenciler bulundu. Sempozyumda konuşan Bakan Tüfenkci, bu ülkeye, bu memlekete dair idealleri, hayalleri ve ülkenin geleceği adına öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek, "Sizi yetiştiren öğrencilere, anne babalarınıza ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da genç kuşaklarını ihmal eden toplumların geleceklerini inşa edemeyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Biz gençlerimizi milli ve yerli değerlerle donanmış, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür imtihanı hür nesiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kişilik, yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu kurumlarımızda birçok devlet adamı ve bilim adamı yetişti. Milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini, vatanını seven, millet için gayret gösteren bu gençlerimizle Türkiye'nin yarını daha çok aydınlık olacaktır. Çünkü geleceği bu genlerimize emanet edeceğiz. Gençlik ülkemizin umududur. İnanan insanlar için umut hep vardır ve var olacaktır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Bu değerlerimizin gelecek nesillere taşıyıcısı gençlerimize güveniyoruz. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in 'Asım'ın Nesli' olarak tanımladığımız nesli bugün de ülkemizin geleceğinin teminatıdır."