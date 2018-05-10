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Tüfekle vurulan gebe çakala tedavi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da av tüfeği ile vurulan gebe çakal, tedavisinin ardından bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü

10 Mayıs 2018 15:17

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da av tüfeği ile vurulan gebe çakal, tedavisinin ardından bakımı için hayvanat bahçesine götürüldü. 
Bartın Tuna Mahallesi\'ndeki ormanlık alana yiyecek aramak için geldiği değerlendirilen gebe çakal, av tüfeği ile ateş açılarak vuruldu. Tavuklara saldırdığı için vurulduğu tahmin edilen çakalın seslerini duyan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'ne haber verdi. Ekipler, çakalı alarak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı tarafından karın bölgesindeki 20 adet saçma çıkartılan 2 yaşındaki 45 günlük gebe çakal, bakımı için Zonguldak Gökçebey\'de bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesi\'ne götürüldü. Ekipler çakalı vuranları bulmak için çalışma başlattı.
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