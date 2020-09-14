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Tüfekle vurulan flamingo tedaviye alındı

14 Eylül 2020 15:39

Aksaray'da tüfek ile vurulan ve saçmalar nedeniyle kanadı kırılan flamingo tedavi altına alındı.

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aksaraytüfekle vurulan flamingotedavi
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