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Tüfekle şakalaşırken, arkadaşının ölümüne neden oldu

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 13 yaşındaki M

29 Eylül 2017 21:26

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te 13 yaşındaki M.Ö.\'nün şakalaşırken kazara ateşlediği tüfekten çıkan saçmaların yüzüne isabet ettiği arkadaşı 16 yaşındaki Halid Ömer Yeltekin yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Fidanlık Mahallesi\'nde meydana geldi. M.Ö., babasına ait tüfekle, iddiaya göre arkadaşı Halid Ömer Yeltekin ile şakalaşmaya başladı. Bu sırada M.Ö.\'nün elindeki dolu tüfek ateş aldı, saçmalar Halid Ömer Yeltekin\'in yüzüne isabet etti. Ağır yaralanan Yeltekin, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yeltekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Olay yerinde inceleme yapan polis tüfeğe el koyarken, arkadaşının ölümüne neden olan M.Ö. ise, Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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