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Tüfekle korkutmak istediği arkadaşını öldürdü

Zanlı sorguda suçunu itiraf etti

11 Kasım 2017 20:27

Kahramanmaraş'ta, 22 yaşındaki Ahmet Okan D., 26 yaşındaki Veysel K.'yı av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan D., arkadaşını korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

Dün gece (10 Kasım 2017) Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne omzundan tüfekle vurulmuş olarak gelen Veysel K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın Çamlık Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana geldiğini belirledi. Kara'nın arkadaşlarının ifadesine başvuran ekipler, birçok adrese operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda cinayeti işlediği belirlenen Ahmet Okan D., sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesinde saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ahmet Okan D., Veysel K.'yı korkutmak amacıyla ateş ettiğini ve yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Zanlı, sorgusunun ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

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