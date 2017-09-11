Tüfekle intihar girişiminden 8 gün sonra öldü

Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN\'da, Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü günü tüfekle intihar girişiminde bulunan 20 yaşındaki Hüseyin Sönmez, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 3 Eylül\'de Kömür Beldesi\'ne bağlı Bahçe Köyü\'nde meydana geldi. Evde annesi ile tartışan Hüseyin Sönmez, tüfekle intihar etmek istedi. Ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Sönmez, ihbar üzerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Hüseyin Sönmez, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan gencin cesedi, otopsi için morga konuldu.