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Yaşam

Tüfekle 453 yıllık çarşıyı vurdu

Edirne'deki tarihi Alipaşa Çarşısı'nda çıkan çatışmada, saçmalar tarihi çarşıya hasar verdi

21 Mayıs 2013 10:32

Edirne'de silahlı kavgada kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmalar, tarihi çarşının tavanına zarar verdi.
 
Saraçlar Caddesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tarihi Alipaşa Çarşısı'nın girişinde havaya ateş etti.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 453 yıllık tarihi çarşının taş tavanı, oyularak zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, av tüfeğiyle ateş eden E.Ü. ve kardeşi E.Ü'yü gözaltına aldı.

Öte yandan, kavga bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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