Tüfekçi Ethem'in silah imalathanesini korumayan belediyeye suç duyurusu

Mehmet YENEN/ŞAPHANE (Kütahya), (DHA) - KÜTAHYA\'nın Şaphane ilçesinde bulunan, Kurtuluş Savaşı\'nda gösterdiği kahramanlıklarla tarihe geçen ve efsaneleşen Tüfekçi Ethem\'in silah imalathanesinin bugünkü görüntüsü, görenleri üzüyor. İmalathanenin restore edilerek, müzeye dönüştürülmesi beklenirken, sanat tarihi uzmanı Sema Akçalıoğlu (52), Anıtlar Yüksek Kurulu\'nun yazılı emrine rağmen tarihi yapının korumasını yapmadığı gerekçesiyle Şaphane Belediye Başkanı AK Parti\'li Rasim Daşhan ile bürokratları hakkında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Daşhan ise ilçede ahşap ustası olmadığı için onarım yapamadıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı\'nda Şaphane Abide ve Gediz hattındaki savunmada kurduğu küçük atölyede silah üretip, halka dağıtan ve düşmanın bu bölgeden uzaklaşmasında büyük rol oynayan Tüfekçi Ethem\'in Pazar Mahallesi\'ndeki kerpiçten yapılmış, 24 metrekarelik imalathanesi, zamanla harabeye döndü. Tarihi silah imalathanesinin restore edilip, müzeye dönüştürülmesi için 1 yıl önce ilçede yaşayan sanat tarihi uzmanı ve emekli resim öğretmeni Sema Akçalıoğlu öncülüğünde girişim başlatıldı. Anıtlar Yüksek Kurulu\'ndan heyet, Şaphane\'ye geldi. Kurulun, yaptığı inceleme sonrası Tüfekçi Ethem\'in silah imalathanesinin 4 Ocak 2018\'de koruma tescili yapıldı. Şahaphane Belediyesi\'ne üst koruma görevi verildi. Tarihi evin ise restore edilerek, müzeye dönüştürülmesine karar verildi. Binadaki silah imalatında kullanılan, o döneme ait 300 kadar malzeme, mühimmat ve elde kalan tüfek, müze yapılana kadar güvende olması amacıyla Kütahya Müze Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

\'HER YAĞMURDA BİRAZ DAHA ERİYOR\'

Sanat tarihi uzmanı Sema Akçalıoğlu, aradan 1 yıl geçmesine rağmen tarihi silah imalathanesinin müzeye dönüştürülmesi için bir adım bile atılmadığını belirtip, şunları söyledi:

\"Milli kahramanımız Tüfekçi Ethem\'in silah imalatı yaptığı, 24 metrekarelik kerpiçten yapılmış silah imalathanesi, gözümüzün önünde her geçen gün zamana yenik düşüyor. Çatısı çöktü. Her yağmur yağdığında biraz daha eriyip, gidiyor. Müze yapılması yönünde karar verenlerin elini çabuk tutmasını istiyoruz. Yoksa Şaphane\'nin gurur kaynağı, milli kahramanımız Tüfekçi Ethem\'in silah imalathanesi müzeye dönüşmeden yok olacak. Milli değerlerimize bir an önce sahip çıkılmasını istiyor ve bekliyoruz. Yetkili kurumların bu umursamaz tavrı Tüfekçi Ethem\'in bizdeki sevgisini azaltmıyor. Bilakis daha da körüklüyor. Tüfekçi Ethem, 20 yıl önce 90 yaşındayken öldü. Eserlerini bizlere miras bıraktı. Onun eserlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Geçmişimizi geleceğe taşımamız lazım. Yoksa gençlerimize anlatacak bir şeyimiz kalmayacak.\"

\'GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUM\'

Müze yapıldığında eşyaların Şaphane\'ye iade edilmeyeceğini ve müzede sergileneceğini kaydeden Akçalıoğlu, \"Anıtlar Yüksek Kurulu\'nun yazılı emrine rağmen Şaphane Belediyesi bu tarihi yapının korumasını yapmıyor. Geçenlerde daha fazla zarar görmemesi için branda alıp, üzerine örtüm. Anıtlar Yüksek Kurulu\'nun verdiği üst koruma görevini yapmayan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan ile bürokratları hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundum. Gereğinin yapılmasını bekliyorum\" diye konuştu.

BAŞKAN TAŞHAN: AHŞAP USTASI YOK, ONARIM YAPAMIYORUZ

Şaphane Belediye Başkanı AK Parti\'li Rasim Taşhan ise Tüfekçi Ethem\'in tarihi silah imalathanesinin üst koruma bakımını yapmadıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Taşhan, \"Anıtlar Yüksek Kurulu\'nun belediye olarak bize verdiği sorumlulukları yerine getirdik. Malzemesini Kaymakamlık aldı, işçiliğini belediyemiz üstelendi. Branda serdik. İlçemizde, ahşap ustası yok. Bu nedenle onarımını yapamıyoruz. Ahşap ustası olsa gereken koruma çalışmalarını zaten yapacağız\" dedi.



