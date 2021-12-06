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Tüfeğini temizlerken 4 aylık hamile eşini yaraladı

06 Aralık 2021 10:08

Ankara Çubuk'ta evinde tüfeğini temizleyen M.E.,  silahın kazayla ateş alması sonucu 4 aylık hamile eşi K.E.'yi yaraladı. Hastaneye kaldırılan hamile kadının durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi gözaltına alındı.

Çubuk'ta Meşeli Mahallesi'nde iddiaya göre M.E., evin oturma odasında av tüfeğini temizlemeye başladı. M.E. tüfeğin temizledikten sonra yerine koyarken tüfek bir anda ateş aldı. Odada bulunan M.E.'nin 4 aylık hamile eşi K.E. kasığından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve acil yardım ekipleri sevk edildi.
Yaralı hamile kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan K.E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma tarafından evde yapılan incelemenin ardından M.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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