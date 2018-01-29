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Tüfeğini kontrol ederken arkadaşını vurdu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, çıktıkları avda E

29 Ocak 2018 15:12

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, çıktıkları avda E.Y.\'nin tüfeğinin ateş alması sonucu yanındaki arkadaşı C.T. bacağından yaralandı.
Olay, dün akşam, Çilimli ilçesine bağlı İshaklar köyü merasında meydana geldi. Ava çıkan iki arkadaştan E.Y., iddiaya göre verdikleri mola sırasında tüfeğini kontrol etmek istedi. Bu sırada E.Y.\'nin tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların bacağına isabet isabet ettiği C.T. yaralandı. C.T., arkadaşı E.Y. tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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