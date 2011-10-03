-TÜFE yüzde 0,75, ÜFE yüzde 1,55 arttı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,75, Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) ise yüzde 1,55 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,15 , ÜFE'de yüzde 12,15 oldu. Bu yılın ilk dokuz ayında, TÜFE'de yüzde 4,53, ÜFE'de yüzde 9,72 oranında artış gerçekleşti. Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6, üretici fiyatlarında yüzde 10,03 düzeyinde oldu. Eylül ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,15, ÜFE'de yüzde 12,15 oldu.