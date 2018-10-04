TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru tarihinin en düşük düzeyinde

İstanbul, 4 Ekim (DHA) - Türkiye\'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Eylül\'de sert düşüşle 15 yıllık veri tarihinin en düşük düzeyi olan 61.62 değerine geriledi.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre REK, doların 7.24 lira ile tarihi rekor düzeye yükseldiği Ağustos ayında da, Temmuz\'daki 75.94 düzeyinden, 11.06 puan birden düşüş ile 64.88 düzeyine \'e gerilemişti.

Endeks bu yıl dışında, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003\'ten beri 80 seviyesinin altında işlem görmedi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye\'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL\'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.