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Ekonomi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 84.70'e çıktı

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi hafif yükseldi

04 Ocak 2018 18:40

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Türkiye\'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi hafif yükseldi.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre,  Kasım ayında, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003\'ten beri en düşük düzey olan 84.06 değerine inen endeks, Aralık ayında 84.70 ile veri tarihinin en düşük düzeyinden hafif yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye\'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.
Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL\'nin reel olarak değer yitirdiğini, bir başka deyişle, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.
Endeksteki değişim Merkez Bankası\'nın TL\'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından izleniyor.

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