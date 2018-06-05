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Ekonomi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 77.85'e geriledi

İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 77

05 Haziran 2018 18:53

İstanbul, 5 Haziran (DHA) - Türkiye\'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mayıs ayında 77.85 ile veri tarihinin en düşük düzeyine geriledi. Endeks Nisan\'da 81.71 düzeyindeydi.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, Yurtiçi ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise önceki 83.08 düzeyinden Mayıs’ta 81.47 düzeyine geriledi.
Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye\'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL\'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

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