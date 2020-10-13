Tufanbeyli Belediyesi'nde yolsuzluk iddiası; "Şikâyette bulunan zabıta sürgün edildi"

Adana’nın Tufanbeyli Belediyesi’nde çalışan memurlar belediye başkanı Remzi Ergü’nün hasat festivali, kış kayak festivali, yaz şenlikleri gibi organizasyonları yapılmış gibi gösterdiğini ancak bu festivallerin hiç yapılmadığını, 1.5 yıl önce ise belediyeye alınan araçların satıldığını belirterek belediyede yaşananlara ilişkin bir inceleme başlatılmasını istiyor.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Uzman çavuş olarak görev yapan ancak yaralanması nedeniyle mesleği bırakıp belediyede zabıta olan M.D. de yolsuzluk iddialarına ilişkin elindeki bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), İçişleri Bakanlığı’na, Adana Valiliği’ne sundu.

Valilik, şikâyetin ardından M.D.’nin ifadesine başvurdu. M.D., yaşananları AKP teşkilatından isimlerle de görüşüp yolsuzlukların araştırılmasını istedi. İddiaya göre şikâyeti duyan başkan Ergü, zabıta kadrosunda çalışan M.D.’yi belediyenin şantiyesinde güvenlik görevlisi yaptı.

Küçük bir güvenlik kulübesinde mesaisini tamamlayan M.D.’nin başkan Ergü’nün psikolojik baskısına da maruz kaldığı iddia edildi.