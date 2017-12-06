T24 LogoT24 Logo
Spor

TÜFAD İzmir Şube Başkanı Acarbay: "Teknik değil yönetim arızası"

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - FUTBOLDA yalnız Ege Bölgesi'nde henüz ilk yarı bile bitmeden 10 kulüp 14 teknik direktör değiştirirken Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şube Başkanı Dr

06 Aralık 2017 15:16

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - FUTBOLDA yalnız Ege Bölgesi\'nde henüz ilk yarı bile bitmeden 10 kulüp 14 teknik direktör değiştirirken Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay, sorunun teknik adamlarda değil yönetimlerde olduğunu söyledi.
\'Bu teknik arıza değil yönetim arızası\' diyen Acarbay, \"Daha ilk yarı bile dolmadan sadece Ege\'de 14 teknik adamın görevine son verilmesi Türk futbolu adına acı verici bir tablo. Kulüp bünyelerinde istikrar ve makro düzeydeki planlamalar ile çalışma programları uyum ve başarı için çok önemli. Ancak ne yazık ki bazı kulüplerimizin bünyesindeki yönetimsel anlaşmazlıklar ve çatışmalar, en kolay yöntem olan teknik adamların uzaklaştırılmasıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Yönetimler kendi kriz yönetimlerini teknik adamlarda aramamalı. Bir kulübün başarılı olabilmesi için teknik kadroya güven ve zaman tanınması esastır. Bu yapılmadığı takdirde olumsuzlukları futbolumuz yaşar. Çok sayıda teknik adam değiştiren kulüplerin üst lig değil sezon sonunda bir alt kümeye düştüklerini de defalarca gördük\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞEge BölgesiTürkiye Futbol Antrenörleri Derneği TÜFADBaşkanı DrAcarbayEgeTürkKulüpAncakBuYönetimlerBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24