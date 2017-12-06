TÜFAD İzmir Şube Başkanı Acarbay: "Teknik değil yönetim arızası"

Ergin KARATAŞ / İZMİR,(DHA) - FUTBOLDA yalnız Ege Bölgesi\'nde henüz ilk yarı bile bitmeden 10 kulüp 14 teknik direktör değiştirirken Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şube Başkanı Dr. Şaban Acarbay, sorunun teknik adamlarda değil yönetimlerde olduğunu söyledi.

\'Bu teknik arıza değil yönetim arızası\' diyen Acarbay, \"Daha ilk yarı bile dolmadan sadece Ege\'de 14 teknik adamın görevine son verilmesi Türk futbolu adına acı verici bir tablo. Kulüp bünyelerinde istikrar ve makro düzeydeki planlamalar ile çalışma programları uyum ve başarı için çok önemli. Ancak ne yazık ki bazı kulüplerimizin bünyesindeki yönetimsel anlaşmazlıklar ve çatışmalar, en kolay yöntem olan teknik adamların uzaklaştırılmasıyla çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Bu çok yanlış bir uygulama. Yönetimler kendi kriz yönetimlerini teknik adamlarda aramamalı. Bir kulübün başarılı olabilmesi için teknik kadroya güven ve zaman tanınması esastır. Bu yapılmadığı takdirde olumsuzlukları futbolumuz yaşar. Çok sayıda teknik adam değiştiren kulüplerin üst lig değil sezon sonunda bir alt kümeye düştüklerini de defalarca gördük\" dedi.