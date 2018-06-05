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Spor

TÜFAD Başkanı Dilber: "Sporcularımız etik değerlere önem vermelidir"

ANKARA,(DHA) Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından zorunlu antrenör eğitim semineri yapıldı

05 Haziran 2018 02:57

ANKARA,(DHA)

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından zorunlu antrenör eğitim semineri yapıldı. 
Antrenörlük mesleğinin önemine dikkat çeken TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, \'\'Sporcularımız futbolun değerini kaybetmemesi için etik değerlere  çok önem vermelidir. Futbolda oyun içinde zamanı çalmamaları ve sporda rakibine her zaman saygıyı ön planda tutmaları gerekmektedir\" dedi.
Ayrıca antrenörün gelişmesinde Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) eğitimleriyle çok destek olduğunu ifade eden İsmail Dilber, TÜFAD\'ların büyümesinde de büyük destek olduklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu ve yönetim kuruluna teşekkür etti. 
Dilber\'in ardından Türkiye Futbol Federasyonu görevlilerinden Muammer Birdal \'\'Küçük alan oyunlarının futboldaki yeri\'\', Gülhan Gündüz \'\' Çocuk Koruma\'\', Niyazi Eniseler ise \'\'Futbol Antrenman Planlaması\' konularında konuşmalar yaptı.
Seminerin son bölümünde ise Mesut Bakkal, Erkan Sözeri, Ali Palabıyık, Atilla Türker, Türk futbolunda antrenörün yaşadığı zorluklar, altyapı sorunu, futbol ekonomisinin gelişimi ve antrenör hakem ilişkileri üzerine konuşmalar yaptı.
Yoğun bir katılımın olduğu seminerde TÜFAD Ankara Başkanı Tahir Çopur tarafından antrenörlere, seminerde ders anlatan hocalara ve panelistlere teşekkür plaketi verildi.

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