Tudor'un yönetime verdiği ilk rapordan: Sürekli sakatlıktan şikâyet ediyorlar; taktik çalışmayı bilmiyorlar

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor futbolcuların performasına ilişkin ilk raporu Dursun Özbek yönetimine verdi. Tudor, raporunda futbolcuları 'şımarık çocuk gibiler' diye nitelendirirken "Sürekli sakatlıktan şikâyet ediyorlar, taktik çalışmayı bilmiyorlar" raporunu düştü.

Fotomaç'ta yer alan haber şöyle:

Galatasaray'da yönetim ve futbolcular kaybedilen derbi sonrası hedef tahtasına konurken, başkan Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'dan takımın durumu hakkında bir rapor hazırlamasını istedi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan Tudor'un yönetime birkaç gün içinde sunacağı rapor da hazır sayılır.



Selefi Jan Olde Riekerink döneminde futbolcuların iyi idman yapmadığını belirten genç hoca, ayrıca yine Hollandalı teknik adamın oyuncuları çok şımarttığından dert yandı.



futbolculara dair sert eleştirilerin olduğu Tudor'un bu raporuna ulaştı. İşte, idarecilerin cezalar ve kadro dışılar kosununda tam yetki verdiği Igor Tudor'un ilginç benzetmelerle dolu raporu:





-Bu takımın oyuncuları şımarık birer çocuk gibi... Ne istedilerse verilen çocuklar gibi ellerinden oyuncaklarını almaya kalkınca ağlıyorlar.



-Bazı oyuncular var ki, o oyuncuların Galatasaray'dan milyon euro'lar alması çok ilginç. Hırvatistan Ligi'nde oynayamayacak futbolcular var kadromda

-Hep sakat olan, sürekli sakatım diyen, sürekli baldırını, kasığını tutan, hastalık hastası yaşlı kadınlar gibi davranan oyuncular var.



-Ben orada oynamam, orası benim yerim değil' diyerek mevki beğenmeyenler var. Bu şımarıklıkları yapmasına hep izin verilmiş.



-Taktik bilmeyen, taktik çalışmayı bilmeyen, taktik çalışmayı istemeyen sadece 5'e 2 top kapmaca oynamak isteyen, video analiz yaparken oflayan poflayan, sanki işkence çektiriyormuşum gibi davrananlar var.





Derbi sonrası "Şans golüyle yenildik" diyen Tudor'un soyunma odasında ise fırtına gibi estiği bildirildi. Hırvat teknik adamın, "Ben buraya kupalar kaldırmaya geldim. Aranızda buna inanmayanlar var. Bu akşam bir haftadır idmanlarda anlattıklarımızı uygulamak yerine kendi eski alışkanlıklarına devam edenler oldu. Onların bu yaptıklarının bir cezası olacak" diyerek gözdağı verdiği gelen haberler arasında.

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