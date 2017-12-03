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Spor

Tudor’un geleceği salı günü belli olacak

Başakşehir mağlubiyetinden sonra alınan Beşiktaş yenilgisi Tudor’un koltuğunu iyiden iyiye sallamaya başladı

03 Aralık 2017 18:06

Beşiktaş derbisinde alınan farklı mağlubiyet sonrası Igor Tudor'un geleceği konusunda ikiye bölünen yönetim kurulu, salı günü bir araya gelecek.

Galatasaray'da 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyeti sonrası teknik direktör Igor Tudor bir kez daha eleştirilerin odağında. Hırvat teknik adamın göreve geldiğinden beri büyük maçlarda takıma oynattığı oyun, camiada büyük tepkinin oluşmasına neden oldu.

Galatasaray yönetimi, Tudor konusunda şu an için sessizliğini koruyor. Hırvat çalıştırıcının görevine devam edip etmeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, hafta içinde gerçekleşecek toplantıda durum değerlendirmesi yapacak.

5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Beşiktaş derbisinin Tudor'un geleceği hakkında belirleyici olacağını düşünen yönetim, alınan farklı yenilgi sonrası ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım yönetici Tudor ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken, bir diğer kısım ise Hırvat teknik adam ile yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Başkan Dursun Özbek, salı günü gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında Beşiktaş derbisinin yankılarını yöneticiler ile paylaşacak.(Eurosport)

 

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