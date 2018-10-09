Tudors'tan enflasyonla mücadeleye destek

İstanbul, 9 Ekim (DHA) - Erkek modasının öncü markalarından Tudors, enflasyon ile mücadele için yürütülen milli dayanışmaya destek için ülke genelindeki yaklaşık 200 mağazasındaki binlerce çeşit üründe minimum yüzde 10-yüzde 50 arasında indirimlerle satışa sunuyor.

Tudors CEO\'su Yaşar Ayaydın, ilk günden bu yana dünyanın trendlerini uygun bütçeli olarak müşteriye sunma ve ulaşılabilir olma misyonuyla çalıştıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

\"Bugüne kadar günün modasına uygun, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunduk. Kalitesi en yüksek gömlekleri bile dünyadaki rakiplerimize göre neredeyse yarı fiyatına sattık.

\"Enflasyonla mücadele konusunda hükümetimizle birlikte elimizi taşın altına koymaya hazırız.

\"Müşterilerimizin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşmasını önemsiyoruz. Bu dönemde tedarikçilerimizin desteği de bizim için çok önemli.

\"Onlardan alacağımız destekle müşterilerimizin enflasyon yükünü hafifletmek amacıyla indirim ve kampanyalarımıza devam edeceğiz.

\"Bu zorlu süreçte müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.\"