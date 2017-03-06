T24 LogoT24 Logo
Spor

Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği

Galatasaray bu akşam Antalyaspor ile karşılaşacak

06 Mart 2017 18:59

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik Igor Tudor, sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Hırvat teknik adamın stoper mevkisinde Hakan Balta'nın yerine Ahmet Çalık'a forma vermesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray, kötü gidişe dur demek için Antalyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Sneijder ve De Jong'un sakatlığı, Podolski'nin de cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Igor Tudor, kafasında ilk 11'i şekillendirdi.

Sneijder'in yokluğunda Josue'ye, Podolski'nin yerine Eren Derdiyok'a forma verecek Hırvat teknik adam, stoper bölgesinde sürpriz bir karara imza attı. Tudor'un, bu akşamki mücadelede Hakan Balta'nın yerine Ahmet Çalık'a forma vereceği öğrenildi.

Devre arasında 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar fazla oynama şansı bulamamıştı.

Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler: 

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

Galatasaray: Muslera, Semih Chedjou, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Josue, Yasin, Bruma, Eren

ETİKETLER

Igor TudorGalatasarayAntalyasporkadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24