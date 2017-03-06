Tudor'dan sürpriz kadro değişikliği

Süper Lig'de bu akşam Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da teknik Igor Tudor, sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Hırvat teknik adamın stoper mevkisinde Hakan Balta'nın yerine Ahmet Çalık'a forma vermesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray, kötü gidişe dur demek için Antalyaspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Sneijder ve De Jong'un sakatlığı, Podolski'nin de cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta teknik direktör Igor Tudor, kafasında ilk 11'i şekillendirdi.

Sneijder'in yokluğunda Josue'ye, Podolski'nin yerine Eren Derdiyok'a forma verecek Hırvat teknik adam, stoper bölgesinde sürpriz bir karara imza attı. Tudor'un, bu akşamki mücadelede Hakan Balta'nın yerine Ahmet Çalık'a forma vereceği öğrenildi.

Devre arasında 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar fazla oynama şansı bulamamıştı.



Antalyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chico, Sakıb, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

Galatasaray: Muslera, Semih Chedjou, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Josue, Yasin, Bruma, Eren