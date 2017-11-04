T24 LogoT24 Logo
Spor

Tudor'dan övgü ve ödül

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, farklı kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası öğrencilerine 3 buçuk gün izin verdi

04 Kasım 2017 17:09

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY\'ın Hırvat çalıştırıcısı Igor Tudor, farklı kazanılan Gençlerbirliği maçı sonrası öğrencilerine 3 buçuk gün izin verdi.
Galatasaray, ligin 11\'inci haftasında Gençlerbirliği\'ni 5-1 mağlup ederek iki maç aranın ardından galibiyet hasretini sonlandırdı. Farklı alınan galibiyet sonrası Türk Telekom Stadı\'nda büyük coşku yaşandı.
O KARENİN MİMARI GOMIS
Stattaki coşku soyunma odasında da devam etti. Galatasaraylı futbolcular, soyunma odasında galibiyeti kutlarken Gomis, arkadaşlarını bir araya topladı ve maç selfiesi çekilmesini sağladı. Sosyal medyada paylaşılan bu kare büyük beğeni topladı.
TUDOR\'DAN ÖDÜL
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ise karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncularını tek tek tebrik etti. Genç teknik adam öğrencilerine \'Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. İstediklerimi sahada gösterdiniz. Bize bu geceyi yaşattığınız için teşekkür ederim. Lig uzun bir maraton böyle devam ederse, başarı sizinle olacak\' diye konuştu. Milli takımlara giden oyuncularına ayrıca başarılar dileyen Tudor, iki gün izin vermesi beklenirken takıma 3 buçuk gün izin verdi. Galatasaraylı futbolcular, salı akşamı Florya\'da tekrar bir araya gelecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GALATASARAY HırvatIgor TudorGençlerbirliğiGalatasarayFarklıTürk Telekom StadıKARENİN MİMARI GOMIS StattakiGalatasaraylıGomisSosyalTUDORTeknik Direktörü Igor TudorGençBizeLigMilliTudorFlorya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24