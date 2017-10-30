"Tudor stratejisini kaybetmemek üzerine kurmuş!"

Habertürk yazarı ve spor yorumcusu Ercan Taner, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Trabzonspor karşısında stratejisini kaybetmemek üzerine kurduğunu söyledi.

Galatasaray'ın 2017-18 sezonunda Süper Lig'de aldığı ilk mağlubiyeti değerlendiren Taner, sarı-kırmızılı ekibin pas oyununda etkili olması gereken isimlerinin formsuz oynadığını vurguladı.

Taner, ayrıca Trabzonspor'da Abdülkadir, Yusuf ve Okay gibi altyapıdan çıkan oyuncuların çok değerli olduğuna dikkati çekerken, bu oyuncuların sayısının artmasıyla bordo-mavili ekibin eski günlerine dönmesinin hızlanacağını savundu.

Ercan Taner'in "Trabzon'da fırtına..." başlığıyla 30 Ekim 2017'de Habertürk'te yayımlanan yazısı şöyle:

1- Rıza Çalımbay’ın çıkarttığı onbir, şu mesajı verdi: “Savaşacağım, oyuncularım sonuna kadar mücadele edecek”...

2- Igor Tudor, stratejisini şöyle kurmuştu: “Kaybetmemek en iyisi, benim nasıl olsa puan avantajım var ligde”...

3- Ama koskoca ilk yarıda, sıfır şutla oynayan ve rakibine net 2 gol pozisyonu veren lider için, bu oyun tabii ki iyi değil...

4- Kırmızı kart görene kadar etkili olamayan Feghouli ve iyi mücadele eden Olcay’ın gereksiz kırmızı kartları, oyunun rengini Galatasaray lehine değiştirebilirdi...

5- Trabzonspor’un ilk yarıdaki mücadelesini çok beğendim... Yusuf zaten çok özel bir oyuncu...

6- Acaba, Abdülkadir’i onbire monte edip oyuna başlamak, Çalımbay’ı çok mu zorlardı, bu hususu merak ediyorum doğrusu...

7- Duran toplardan gol yemek, Galatasaray için bir klasik haline geldi... Alan savunması, bire bir yakın markaj, ne yapsa olmuyor savunma...

8- Tudor bu problemi halledemezse, kritik maçlardaki bu anlarda hep üzülür Galatasaray taraftarı...

9- Gomis, kanatlardan katkı göremez ise sahada yok oluyor. Onun havaya girmeye, yani motivasyona ihtiyacı var...

10- Eren ve Rodrigues hamlesi, atak üstünlüğünü Galatasaray’a getirir gibi oldu... Bu baskı suniydi yalnız...

11- Abdülkadir hamlesi tam zamanında geldi Rıza Çalımbay’dan... Fakat, psikolojik geri çekilme duygusu, çok kısa bir süre ev sahibini zorladı...

12- Sezon başında tempolu oynayan, pres yapan Galatasaray, kaya gibi sert olan takımlara karşı ne yapacaktı? Ben, onu düşünüyordum...

13- Pas oyunu oynayan Fernando dışında, Rodrigues, Tolga, Ndiaye ile maç çevirmeniz mucizelere bağlıdır. Bu oyuncular dün çok formsuzdu...

14- Yusuf, Abdülkadir ve Okay, Bordo-Mavili camia için çok ama çok özel oyuncular... Trabzonspor, altyapıdan ne kadar çok oyuncu çıkarırsa, eski günlerine o kadar çabuk döner...

15- Galatasaray, geçen hafta derbide kötü sinyal vermişti... Rıza Çalımbay, “Bu maç Trabzonspor’un hayata dönüş maçı olacak” demişti, geçen perşembe...

16- Çalımbay’ın dediği çıktı, iyi oynayan kazandı... Tudor ise artık bir karar vermeli, takımı liderken, “Benim takımımın oyun sistemi nasıl olmalı?” diye artık düşünmemeli.

17- Yoksa, deplasmanda attığınız bir gol bile maçı kurtaramaz...