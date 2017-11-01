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Spor

Tudor, Sinan Gümüş'ü sildi !..

Golcü oyuncu bu seneki kadroda yer bulamıyor   İSTANBUL (DHA) Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Igor Tudor'un özellikle son haftalarda şans verdiği Sinan Gümüş, bu sezon formaya hasret kaldı

01 Kasım 2017 15:59

Golcü oyuncu bu seneki kadroda yer bulamıyor
 
İSTANBUL (DHA) Galatasaray\'da geçtiğimiz sezon Igor Tudor\'un özellikle son haftalarda şans verdiği Sinan Gümüş, bu sezon formaya hasret kaldı.
Galatasaray\'ın genç oyuncusu Sinan Gümüş, geçtiğimiz sezon ligin son 4 haftasında Igor Tudor tarafından ilk 11\'de sahaya sürüldü. Genç futbolcu bu maçlarda 5 gol 1 asitlik performans ortaya koyarak, hem teknik heyeti hem de taraftarları heyecanlandırdı. Ancak yaz transfer döneminde yaşanan gelişmeler Sinan\'ı gözden düşürdü. Maaşına zam isteyen ancak yönetimden beklediği cevabı alamayan Sinan, takımdan ayrılmak istediğini söylemişti. Sinan\'ı isteyen kulüpler, Galatasaray\'ın belirlediği ödemeyi kabul etmeyince 23 yaşındaki oyuncu Sarı Kırmızılı takımda kaldı.
GÖZDEN DÜŞTÜ
Transfer dönemindeki tavırlarıyla hem yönetimin, hem Igor Tudor\'un gözünden düşen Sinan Gümüş forma şansı bulmakta güçlük çekiyor. Bruma ve Podolski gibi isimlerin ayrılması sonrası geçen sezona göre oynadığı bölgede daha az rakibi bulunan hücum oyuncusu, bu sezon tüm maçlarda kadroda olmasına rağmen yalnızca 25 dakika sahada kalabildi.

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