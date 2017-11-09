Tudor, Başakşehir'e bileniyor

İstanbul DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, lige verilen Milli arada takımını 12. haftada oynanacak Medipol Başakşehir maçı için özel olarak hazırlıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte; Selçuk İnan, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Garry Rodrigues Milli Takımlarının kampına katıldı. Bu oyuncuların performanslarını yakından takip edecek olan Tudor, diğer taraftan da elindeki oyuncularını Başakşehir mücadelesi için özel olarak çalıştırıyor.

YARDIMCILARINA TALİMAT VERDİ

Zorlu Başakşehir maçı öncesinde ince eleyip sık dokuyan 39 yaşındaki teknik adam işini şansa bırakmak istemiyor. Milli Takım dönüşlerinde yaşanan performans düşüklüğünü önlemek isteyen Hırvat teknik adam, oyuncuları için özel çalışmalar planladı.

Oyuncularının Milli Takımlar\'daki performanslarını da mercek altına almak istediğini belirten Tudor, ekibine bu 6 oyuncuyu takip etme rapor hazırlama talimatı verdi.

TOLGA SEFERBERLİĞİ

A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Tolga Ciğerci için ise düğmeye basıldı. Sağlık ekibi başarılı orta saha oyuncusunu Başakşehir maçına yetiştirmek için seferber oldu.



