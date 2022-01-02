TÜDKİYEB'den 'tarım bankası' talebi: 'Sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır'

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının ortak bir paydada buluşarak "tarım bankası" kurulmasını sağlamaları gerektiğini belirterek, "Banka sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır." dedi.

Çelik, TÜDKİYEB'de yaptığı açıklamada, tarımın sadece ülkedeki insanların karnının doymasını değil, ekonomik bağımsızlığını da sağlayan bir sektör olduğunu söyledi.

"Gıdayı kontrol edenin dünyayı kontrol edebileceğini" vurgulayan Çelik, tarımın diğer sektörlerin ilerlemesi için de lokomotif sektör olduğunu bildirdi.

Çelik, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için tarım bankasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Tarımla iştigal eden kesime hizmet vermek üzere acilen bir tarım bankası kurulmalıdır. Gerek üretici gerek tüketici 84 milyon insanımız bahsettiğimiz tarım bankasının doğal paydaşlarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ortak bir paydada buluşarak tarım bankasının kurulmasını sağlamalıdır. Banka, sadece tarımla iştigal eden kesime hizmet edecek şekilde kurgulanmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kalkınmanın temeli tarımdır, ziraattır.' sözü şiar edinilerek ülkemizi canlandıracak, ekonomimizi kalkındıracak ve hepimizi heyecanlandıracak adımların atılması en büyük temennimizdir."

"Her türlü göreve hazırız"

Herkesin katılabileceği bir tarım bankasının kurulmasının sektöre büyük katkı sağlayacağına işaret eden Çelik, "Tarım bankasına yapılan her kuruş yatırımın 84 milyon nüfusun sofrasına geri döneceğini beyan etmek istiyorum. Bu anlamda ulusal çapta kamuoyu oluşturup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde gerekli hamlelerin yapılması doğrultusunda bizler sivil toplum kuruluşları (STK) olarak her türlü göreve hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, oluşturulacak tarım bankasının amacı dışına çıkmaması gerektiğini belirterek, bu bankanın kurulması için herkesin katılacağı bir fon oluşturulması gerektiğini anlattı.

Tarım bankasının üreticinin menfaatini koruyacağını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Banka 4 milyonluk bir kitleye hizmet edecek ve yüksek masraf alarak üreticilerin şevkini kıran bir banka olmayacak. Tarım camiasında çalışan bütün STK'ler de bu anlamda hakemlik yapacak. Tarım bankası girdi maliyetlerini düşürmekle beraber üretimi şaha kaldıracak." (AA)