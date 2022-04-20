TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: Marketlerin satın alma müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli

Vatandaşlar kırmızı etteki fahiş fiyat artışlarından yakınırken, Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik’ten dikkat çeken bir iddia geldi. Et satışında bir lobi oluştuğunu ve aracılar ile zincir marketlerin satın alma müdürlerinin ortak çalışıyor olabileceğini ifade eden Çelik, “Marketlerin satın alma müdürlerinin mal varlıkları incelenmeli” dedi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen TÜDKİYEB Başkanı Çelik, mera ve tarla ile market fiyatları arasındaki farkın kendilerini de üzdüğünü söyledi. Nihat Çelik, şöyle devam etti:

“Sahada insanların elinden çıkan bir ürünün fiyatı nedir, markete gidene kadar buna ne kadar fiyat farkı geliyor, bu farkta kim kazanıyor bakılmalı. Bunun önüne geçilmesi için ciddi tedbirler alınmalı. Bu işi yapan aracılar ile özellikle zincir marketlerdeki satın alma müdürlerinin hesap kitaplarının denetim altına alınması, mal varlıklarının araştırılması lazım. Market sahibi belki satın alma müdürünü keşfedemiyor. Şüpheler şunu gösteriyor ki bunlar sanki aracılarla ortak çalışıyor, market sahibinden daha çok aracılar kazanıyor. Holdinglerin, zincir marketlerin sahipleri de belki bunların hesabını gördüğü zaman şaşıracaktır.”

"Et baronları" çıkışı

Çelik, “Hayvanı üreten de, yetiştiren de, altını temizleyen de, satan da biziz. Biz ete zam yapmak için ortada neden yok diyoruz. Ama et baronları çıkmış ‘ete yüzde 24 zam gelecek' diyor. Neden yüzde 10 değil, 15 değil, 25 değil? Çünkü kendi aralarında öyle anlaşmışlar. Milleti önce alıştıracaklar, sonra zammı yapacaklar” dedi.

“Pirzola 130 TL'yi geçmemeli”

Başkan Çelik, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) ucuz et satmak için satış ağını genişletmesi gerektiğini belirtirken, “Böyle deyince kasaplar bize kızıyor. Ancak milletin menfaati biz üreticilerden de kasaplardan da önceliklidir. Devlet gereken müdahaleyi yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

Balıkesir kuzusunun et fiyatının 100 lira olduğunu, ancak piyasada 60 liraya et bulunduğunu belirten Çelik, market ve kasapların hesabı 100 liralık üst limitten yapıp maliyeti yüksek gösterdiğini savundu. Çelik, “Sanki kuzu tornadan çıkıyor, sanki fabrikada üretiliyor gibi her yerde aynı yüksek fiyatlar. 200 liraya satılan pirzolanın 130 lirayı, kemiksiz kuşbaşının fiyatı 110 lirayı geçmemesi lazım” diye konuştu.