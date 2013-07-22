TÜDER'den bankalara dava hazırlığı

TÜDER Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumunun mart ayında 12 bankaya kestiği 1,1 milyar liralık cezaya ilişkin ayrıntılı bir rapor yazdığını hatırlatarak, bu raporda tüketicilerin bankacılık sektörü tarafından nasıl "soyulduğunun" gözler önüne serildiğini öne sürdü.

Bu nedenle, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 23. maddesinin tanıdığı haklar kapsamında bankalar aleyhine İstanbul Tüketiciler Mahkemesinde dava açmayı düşündüklerini ifade eden Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Rekabet Kurumu'nun bu soygunu tespit ettiği dönemde kredi kullanarak, zarara uğrayan tüm tüketicilere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince uğradıkları zararın 3 katının ödenmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep edeceğiz."

Ağaoğlu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre 10 yıl geriye dönük hak aranabildiğine vurgu yaparak, hukukçularıyla yaptıkları son toplantıda dava dilekçesine son şeklini vereceklerini kaydetti.