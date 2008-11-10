TÜDEF: “Kredi kartları aidatındaki şifre çözülsün”

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Ali Çetin, kredi kartlarından alınan yıllık aidat konusunda, 'kartın geçerlilik süresi boyunca bir kez aidat alınabileceği' yönündeki cümlelerin 'şifreli' cümleler olduğunu, şifrenin ise 'kartın geçerlilik süresince' ibaresinde saklandığını savundu.



Çetin, yazılı açıklamasında, kredi kartlarından alınan yıllık aidat konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan'ın, tüketicinin korunması hakkındaki yasada değişiklik yapılacağını söylediğini ve 'kartın geçerlilik süresi boyunca bir kez aidat ücreti alınabileceği' yönünde açıklama yaptığını belirtti.



Bu açıklamanın, "kredi kartı aidatı konusunda bakanlığın banka lobisine teslimiyetini gösterdiğini" öne süren Çetin, "bu şifreli bir cümledir. Şifre, 'kartın geçerlilik süresince' ibaresinde saklıdır. Bakanlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun değişikliklerinin hazırlanması sırasında kredi kartından yalnızca bir kez aidat alınması konusunda mutabakat sağlamıştı. Anlaşılan bakanlık mutabakattan çark etmiştir" dedi.



Gerek Bakanlık bürokratlarının gerekse Bakan Çağlayan'ın bizzat kendisinin 'kartın geçerlilik süresince bir kez' şeklinde ifadeler kullanmaya başladığını belirten Çetin, şunları kaydetti:



"Bilindiği gibi kredi kartlarının üzerinde geçerlilik süresi yazmakta ve kartlar 2 ile 3 yıl arasında yenilenmektedir. Kartlar kaybolduğunda veya çalındığında da yenilenmektedir. Bakanlığın ifade değişikliğinin anlamı, kartın geçerlilik dönemi değiştiğinde her bir dönemde tekrar aidat alınmasını sağlayacak şekildeki politika değişikliğini anlatmaktadır. Yani soygun her yıl değil iki yılda bir yapılacaktır."



Çetin, konuyla ilgili birçok yargı kararına rağmen tüketici aleyhine olan bu tavır değişikliğini tüketicilerin unutmayacağını belirterek, bu ifade değişikliğinin bir 'dil sürçmesi" olmasını umduklarını kaydetti.



