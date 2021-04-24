TÜDEF Başkanı Vargı: Kooperatiflere uygulanan cezanın o denetimden sorumlu bakana uygulanmaması büyük bir hukuksal çelişki

Sahibi olduğu şirketinden yönettiği bakanlığına dezenfektan sattığını doğrulayan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kendi döneminde denetlediği herhangi bir kooperatifin başkanı olsaydı aynı suçtan 2 yıl hapis cezası ve binlerce liralık para cezası alacağı belirtiliyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Vekili Sinan Vargı, bakanlığın denetimindeki kooperatiflere uygulanan cezanın o denetimden sorumlu bakana uygulanmamasının büyük bir hukuksal çelişki olduğunu söyleyerek, “Bakan da olsa devlet memuru da olsa etik olarak bu büyük yanlışın bütün kamu görevi yapanlara örnek olmasını umuyoruz” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, Ruhsar Pekcan'ın, görevini kötüye kullandığını, bu nedenle Yüce Divan'da yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise, “Görevini kötüye kullandığı açıkça ortaya çıkan Ruhsar Pekcan'ın görevden alınması yetmez, hem yargılanmalı hem de devletin kasasından kazandığı o paraları geri ödemesi gerekmektedir” talebinde bulundu.