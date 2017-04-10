Tuchel'dan Emre Mor'a: Kapa çeneni

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, ekstra koyduğu antrenman programına tepki gösteren Emre Mor'a sinirlenerek 3 kez "Kapa çeneni, kapa çeneni, kapa çeneni" dedi.
Tuchel, Mor'un fizik gücünden memnun değil. Bayern Münih maçında, 59. dakikada oyuna aldığı Mor'dan beklediği performansı göremeyen Tuchel, dünkü antrenmanda Emre Mor'a ekstra fizik idmanı yazdı. Bu duruma tepki gösteren Mor, antrenmanı devam ettirmek istemedi. Sinirlenen Tucheşl, Mor'a "Kapa çeneni" tepkisini gösterdi.