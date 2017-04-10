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Spor

Tuchel'dan Emre Mor'a: Kapa çeneni

Mor, hafta sonunda oynanan Bayern Münih maçında da etkisizdi

10 Nisan 2017 11:58

Borussia Dortmund'un teknik direktörü Thomas Tuchel, ekstra koyduğu antrenman programına tepki gösteren Emre Mor'a sinirlenerek 3 kez "Kapa çeneni, kapa çeneni, kapa çeneni" dedi.

Tuchel, Mor'un fizik gücünden memnun değil. Bayern Münih maçında, 59. dakikada oyuna aldığı Mor'dan beklediği performansı göremeyen Tuchel, dünkü antrenmanda Emre Mor'a ekstra fizik idmanı yazdı. Bu duruma tepki gösteren Mor, antrenmanı devam ettirmek istemedi. Sinirlenen Tucheşl, Mor'a "Kapa çeneni" tepkisini gösterdi.

 

ETİKETLER

Emre MorThomas Tuchelkapa çeneni tepkisi

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