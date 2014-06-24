Tuchel Galatasaray'ı reddetti

Roberto Mancini ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına hız veren Galatasaray'da hoca adayları arasında ilk sırada yer alan Thomas Tuchel'in menajeri Felix Ahns ve Galatasaray başkanı Ünal Aysal önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik’in haberine göre, Thomas Tuchel’in menajeri Felix Ahns, kısa vadede deneyimli teknik adamın Almanya dışında herhangi bir ülkede çalışmayı düşünmediğini söyledi.

Felix Ahns, "Herkes gibi biz de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi takımı olduğunu, büyük bir vizyona sahip bulunduğunu biliyoruz. Şunu söylemeliyim Tuchel, Galatasaray kendisiyle ilgileniyorsa, bununla gurur duyar. Ancak kısa dönemde bizim Almanya dışında çalışma düşüncemiz yok. Tabii ki hiçbir düşünce hayata geçmediği sürece mutlak değildir" ifadelerini kullandı.

Eurosport’a konuşan Ünal Aysal ise, Tuchel'in Galatasaray'ı çalıştırmaktan mutluluk duyacağını ancak kendisinin bir yıl dinlenmek istediğini açıkladı.