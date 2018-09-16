"Tuchel dünyanın en iyi teknik direktörü"

Fransa Ligue 1'de son şampiyon PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi, teknik direktörleri Thomas Tuchel'in dünyanın en iyi çalıştırıcısı olduğunu iddia etti.

Fransa devlet televizyonuna konuşan Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynayacakları maç ve teknik dörektör Tuchel hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de zorlanacaklarını belirten Al-Khelaifi, iyi oyunculara ve dünyanın en iyi teknik direktörüne sahip olduklarını belirtti. Al-Khelaifi, "Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz, gerçekçi olmamız lazım orada kazanmak çok zor. Liverpool geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış bir takım. Paris'te iyi bir takıma ve dünyanın en iyi teknik direktörüne sahibiz. Orada elimizden geleni yapacağız" dedi

Nasser Al-Khelaifi, yıllardır hayalini kurduğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna Thomas Tuchel'le ulaşmayı umut ediyor.